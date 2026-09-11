Carabinieri, nuovi arrivi: Vernice a Olbia, Zerino a Tempio

L’arrivo dei nuovi ufficiali dei carabinieri a Olbia e Tempio.

Olbia e Tempio Pausania hanno due nuovi ufficiali dei carabinieri. Il sottotenente Mario Vernice assume il comando della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, mentre il capitano Angelo Maria Zerino è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Tempio Pausania. Insieme al capitano Giuseppe Lombardo, destinato alla guida della Compagnia di Alghero, i tre ufficiali sono stati presentati ieri mattina nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari.

Zerino ha 29 anni e arriva dal Piemonte. Prima del nuovo incarico in Gallura ha guidato il Nucleo Operativo della Compagnia di Torino Oltre Dora. Nel suo percorso professionale figura anche un periodo al comando dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. A Olbia arriva invece Vernice, 32 anni. Il sottotenente ha maturato precedenti esperienze nell’organizzazione addestrativa dell’Arma e al comando di una Stazione dei Carabinieri in Molise. Ora sarà alla guida della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale. Il terzo nuovo comandante è il capitano Giuseppe Lombardo, 32 anni, al quale è stato affidato il comando della Compagnia Carabinieri di Alghero.

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Durante la presentazione il comandante provinciale dei Carabinieri di Sassari, colonnello Antonio Maione, ha dato il benvenuto ai tre ufficiali e rivolto loro gli auguri per i nuovi incarichi. Maione ha sottolineato la delicatezza dei ruoli affidati ai militari, chiamati a dirigere e impiegare le risorse disponibili nei rispettivi territori.

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