Incidente frontale sulla strada di Olbia, 3 auto coinvolte: 2 feriti

Due feriti nell’incidente frontale a Olbia.
Un incidente frontale che ha coinvolto tre automobili ha provocato due feriti lungo la strada statale 125 di Olbia. Per cause ancora da accertare, i tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale Giovanni Paolo II, dove sono arrivate con codice arancione.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e ad accertare eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso e gli accertamenti hanno interessato il tratto della strada statale 125 coinvolto nell’incidente.