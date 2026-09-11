Incidente sulla strada statale 125 a Olbia: ci sono feriti

Incidente tra due auto a Olbia.

Ieri pomeriggio, a Olbia, sulla strada statale 125, si è verificato un brutto incidente stradale. Stando alle prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente, a Murta Maria. Sul luogo dell’impatto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e la polizia locale, quest’ultima impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Ci sono feriti.

Due ambulanze del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, fortunatamente tutti in condizioni lievi. Le persone sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia. La circolazione stradale ha subito ripercussioni, con la statale chiusa in entrambe le direzioni di marcia fino al completamento delle operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e di bonifica della carreggiata. Ora il tratto stradale è stato riaperto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui