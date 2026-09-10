Violento incidente nella zona industriale di Olbia: ci sono feriti

Incidente a Olbia

Questo pomeriggio, intorno alle 15:30, nella zona industriale di Olbia, si è verificato un incidente stradale. Stando alle prime informazioni, in via Ruanda, un’auto si è scontrata con un camion. Dal sinistro sono rimaste ferite alcune persone, in tutto quattro. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire le cause dello schianto tra le due vetture e un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto soccorso Giovanni Paolo II, di Olbia. L’incidente ha causato qualche rallentamento del traffico nella zona industriale.

Sul posto Vigili del Fuoco di Olbia, che hanno collaborato attivamente con il personale sanitario del 118, intervenuto con diverse ambulanze. Tre dei quattro occupanti dei mezzi sono stati stabilizzati sul posto dal personale medico e successivamente trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti e cure mediche. La squadra ha poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti . Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

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