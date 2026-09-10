Inferno di fuoco a Santa Maria, incendio e paura nell’arcipelago di La Maddalena

Incendio con forte vento nell’isola di Santa Maria a La Maddalena

Un grosso incendio sta divorando la macchia mediterranea a Santa Maria, una delle perle dell’arcipelago di La Maddalena. Il forte vento sta facendo camminare le fiamme ed è scattata una grande mobilitazione per arginare il fronte e mettere in salvo le persone. Le fiamme stanno aggredendo la parte orientale dell’isola. Santa Maria è l’unica abitata dell’arcipelago, lì ci sono delle ville private e un ristorante. I clienti lo raggiungo via mare o, molto frequentemente, con un elicottero che fa la spola tra l’isola e Porto Cervo.

Il sindaco ha attivato il Coc

Il sindaco Fabio Lai ha già attivato il Coc, il centro operativo comunale, l’unità di crisi che coinvolge tutte le forze dell’ordine per gestire le emergenze. Il primo cittadino maddalenino assicura che tutti i mezzi a disposizione sono già in mare. Capitaneria di porto, carabinieri, Guardia di finanza, Protezione civile e barracelli sono entrati in azione. Dall’alto stanno intervenendo due Canadair partiti dalla base di Olbia e un elicottero del Corpo forestale.

Sui moli maddalenini c’è grande fermento coi comandanti dei barconi che sono pronti a portare lì i loro mezzi in caso ci fosse bisogno di evacuare le abitazioni. Oggi a La Maddalena è una giornata di forte vento, col ponente che non consente una facile navigazione a gommoni e barche piccole.

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