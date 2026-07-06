Olbia dice addio a Carmela, aveva solo 63 anni

Addio a Carmela Grazia Loddo.

La città di Olbia dice addio a Carmela Grazia Loddo, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 63 anni. La notizia della sua dipartita ha suscitato profonda commozione tra parenti, amici e quanti la conoscevano.

Il lutto.

La comunità di Olbia si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia per la dolorosa scomparsa di Carmela Grazia, venuta a mancare all’età di 63 anni. A dare il triste annuncio sono il marito, i tre amati figli e tutti i familiari, uniti nel dolore per la perdita di una donna straordinaria, che ha rappresentato una figura centrale, un pilastro insostituibile e un costante punto di riferimento all’interno della sua casa. La sua dedizione e il suo immenso affetto lasceranno un vuoto incolmabile nel cuore di parenti e amici.

I funerali si terranno domani, martedì 7 luglio, alle ore 17, presso la Chiesa della Sacra Famiglia a Olbia. Il corteo funebre muoverà direttamente dalla Casa Funeraria “La Pax di Braccu”, situata in via Veronese, per accompagnare Carmela Grazia nel suo ultimo viaggio e permettere alla comunità locale e a quanti la conobbero di riunirsi in preghiera, porgendole così l’ultimo affettuoso saluto e stringendosi in un caloroso abbraccio ai suoi cari.

La camera ardente resterà aperta per accogliere tutti coloro che desiderano dedicare un momento di riflessione e tributare un pensiero speciale a una donna stimata da tutti per la sua straordinaria gentilezza e generosità. La celebrazione religiosa rappresenterà un’occasione di profonda commozione collettiva, durante la quale la cittadinanza potrà manifestare concretamente la propria vicinanza e il proprio supporto al dolore del marito e dei figli. In questo momento di immenso sconforto, il ricordo dei suoi gesti quotidiani, del suo sorriso e della sua infinita dolcezza rimarrà vivo nel cuore della comunità, offrendo un barlume di consolazione a quanti oggi piangono la sua prematura scomparsa.

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