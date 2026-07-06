Potenziati i servizi di soccorso e sicurezza a Santa Teresa Gallura

I servizi di soccorso a Santa Teresa Gallura.

In previsione del massiccio afflusso turistico legato alla stagione estiva, il comune di Santa Teresa Gallura ha ufficialmente attivato un piano di potenziamento per i servizi di soccorso e sicurezza su tutto il territorio. L’obiettivo principale di questa operazione è garantire una copertura tempestiva, efficiente e strettamente coordinata per la gestione delle emergenze durante i mesi più caldi dell’anno, quando la popolazione locale cresce in modo esponenziale.

Tra le novità più rilevanti spicca la Protezione Civile Lungoni, che ha integrato e rafforzato la propria flotta con un mezzo fondamentale per l’assistenza sanitaria d’emergenza. Si tratta dell’ambulanza infermieristica denominata “India 01“, un veicolo speciale che prevede la presenza fissa di un infermiere a bordo, pronto a intervenire rapidamente nei contesti critici e a garantire un primo soccorso avanzato.

Parallelamente al potenziamento sanitario, sul fronte della sicurezza territoriale e della prevenzione dei rischi, hanno preso ufficialmente servizio anche i vigili del fuoco. Il corpo sarà presente nel presidio territoriale per tutta la durata del periodo estivo, assicurando un monitoraggio costante del territorio e una gestione immediata di qualsiasi situazione di pericolo. L’integrazione di queste forze mira a garantire una copertura tempestiva e coordinata delle emergenze su tutto il territorio comunale.

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