L’annuncio del sindaco Nizzi: “All’Olbia Arena il concerto di Ultimo”

Fissata la data del concerto di Ultimo a Olbia tra un anno

“Siamo orgogliosi di annunciare che il 24 luglio 2027 si terrà all’Olbia Arena il concerto di Ultimo“, parola di Settimo Nizzi. Dopo il concerto dei record a Tor Vergata arrivano le date del prossimo tour dell’artista registrato all’anagrafe come Niccolò Moriconi. “Un grande artista, un grande show ancora nella nostra meravigliosa città”. Così il sindaco di Olbia annuncia un evento che arriverà l’estate prossima, nell’anno in cui dovrà abbandonare la sua fascia tricolore.

Da Vasco al Red Valley

Dopo il trionfo con la doppietta di Vasco Rossi i grandi eventi per il 2026 a Olbia non sono ancora finiti. I momenti clou saranno il 7 agosto con Lorenzo Cherubini e il suo Jova Summer Party e la tre giorni 13-14-15 agosto col Red Valley Festival. Ma il successo degli appuntamenti alla Olbia Arena è tale che oggi arriva l’annuncio di Ultimo. Il 24 luglio dell’anno prossimo Olbia dovrà affrontare una nuova invasione di fan. La città e l’organizzazione sapranno di sicuro farsi trovare pronti con un sistema ormai rodato e consolidato.

Ultima tappa a Olbia

Quello di Ultimo a Olbia sarà un concerto particolarmente sentito, perché quella gallurese sarà la tappa che chiude il tour 2027. Un ulteriore segnale di quanto quello spazio faccia ormai parte dell’Olimpo delle “location” per i grandi concerti in Italia. La conferma del fatto che sia la capitale dei grandi eventi in Sardegna.

10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro

13 giugno al Dallara di Bologna

17 giugno all’Euganeo di Padova

20 giugno a San Siro a Milano

24 giugno al Maradona di Napoli

28 giugno allo stadio F. Scoglio di Messina

3 luglio al Granillo di Reggio Calabria

6 luglio al San Nicola di Bari

10 luglio alla Visarno Arena di Firenze

16 luglio all’Allianz Stadium di Torino

24 luglio all’Olbia Arena.

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