Cambio alla guida del Rotary Club Arzachena Porto Cervo

Giovanni Filigheddu è il nuovo presidente del Club Arzachena Porto Cervo

A un anno di distanza dalla fondazione arriva il primo cambio al vertice per il Rotary Club Arzachena Porto Cervo. “In una cornice di grande partecipazione, la cerimonia del “Cambio di Campana” del Rotary Club Arzachena Porto Cervo, evento che segna ufficialmente l’avvio del nuovo anno rotariano 2026-2027. Durante la serata, svoltasi a Baja Sardinia, il presidente uscente Alessandro Carta ha ufficialmente passato il testimone a Giovanni Filigheddu, che guiderà il sodalizio per i prossimi dodici mesi”.

Il passaggio di consegne

“Nel suo discorso di commiato, Alessandro Carta ha ripercorso con emozione i traguardi raggiunti, ringraziando i soci per il sostegno ricevuto durante il suo mandato. Il neo-Presidente Giovanni Filigheddu, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, ha espresso la ferma volontà di proseguire nel solco della continuità, rafforzando l’impegno del Club a favore del territorio gallurese con nuovi progetti di servizio e iniziative di solidarietà. L’evento ha visto la presenza di Franco Langiu, Assistente del Governatore, che con la sua partecipazione ha sottolineato il legame di vicinanza e supporto tra il Distretto e il Club locale, auspicando un anno proficuo per tutte le attività in programma”.

“Il Rotary Club Arzachena Porto Cervo conferma così la sua vocazione al servizio, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento propositivo per la comunità, promuovendo i valori rotariani di amicizia, etica e spirito di collaborazione”. Si tratta del più giovane dei sei Rotary club della Gallura, gli altri sono; Olbia Centro, Tempio Pausania, Olbia, La Maddalena e Coast Porto Rotondo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui