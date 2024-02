Va in scena la prima sfilata de Lu Carrasciali Timpiesu

La prima sfilata di Lu Carrasciali Timpiesu.

Folla a Tempio per assistere alla prima sfilata di Lu Carrasciali Timpiesu. Otto carri allegorici hanno girato per le strade principali della città, che come tradizione ha celebrato il giovedì grasso, facendo il pieno di visitatori da ogni parte della Sardegna.

Lu Carrasciali Timpiesu entra dunque nel vivo con l’arrivo di Re Giorgio, Mannena e la sua corte e l’allegria dei carri, con tante tematiche allegoriche, come da tradizione tempiese. Anche quest’anno si è potuta notare tutta la maestria dei cartapestai, che hanno dato vita a dei capolavori.

Gli otto carri che hanno sfilato oggi sono:

New Group con il carro “In Fondo al mar”

La Cionfra con il carro “ 50 anni in viaggio”

Quelli del Karnevale con il carro “ Hollywood, se il carnevale fosse un film “.

Gruppo Folk con il carro “La ricca polca”

The Crazy Carnival con il carro “ Fake news, bugie in salsa mediatica”

I Vampiri con il carro “Un mare di sbarchi”

Carnival Passion con il carro “ Decimo comandamento “

Compagnia San Giuseppe con il carro “ I Peru-viani”

Tre i gruppi ospiti del Carnevale di Tempio:

B-team Badesi: “Van Gogh experience- b- team edition”

Comitato Spontaneo Vignola: “ Il tornaconto”

Comitato Carrasciali Trinitaiesu “ One piece “

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui