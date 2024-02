Da Sanremo Mahmood tifa per l’Olbia, il messaggio alla squadra

Mahmood si mostra con una sciarpa dell’Olbia Calcio.

Il sangue della Sardegna scorre nelle vene di Mahmood. Il cantante, che in questi giorni è in gara al Festival di Sanremo, però tifa l’Olbia Calcio e ha mandato un messaggio speciale al club, mostrandosi con una sciarpa al collo. Il messaggio dell’artista è stato postato dalla pagina della squadra.

Il cantante, che ha origini di Orosei da parte di madre, è in gara con il brano “Tuta Gold” e sta ottenendo ottimi riscontri con il suo inedito. In prima e in seconda serata ha occupato il quinto posto in classifica e l’artista ha tutti i numeri per vincere questa edizione del Festival di Sanremo. Sia la sala stampa che il televoto e le radio hanno votato positivamente il pezzo di Mahmood.

”Tuta Gold” è una canzone dalle sonorità urban e ballabili e su Youtube ha ottenuto già più di un milione di visualizzazioni. Sicuramente gli olbiesi voteranno il cantante dopo che questo si è mostrato con un omaggio all’Olbia Calcio. Tuttavia sono scoppiate delle polemiche legate proprio alla sciarpa dell’Olbia. “Chissà chi è quel genio che ha studiato queste sciarpe? Ma questo c* di celeste lo fate sparire o no?”, commentano sulla pagina ufficiale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui