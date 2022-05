I vincitori del carnevale di Tempio.

Grande successo per l’edizione primaverile del carnevale di Tempio. La manifestazione ha richiamato anche tantissimi turisti che hanno visitato la città e affollato tutte le strutture ricettive cittadine e dei dintorni.

La sfilata finale dell’edizione 2022 del Carnevale Tempiese è stata accolta da tanti applausi e di questa grande manifestazione sono stati annunciati i vincitori dei tradizionali carri carnevaleschi. A vincere il primo premio la “Compagnia di San Giuseppe” con il Carro “Mama Africa, ci vuole una Macumba”.Al secondo posto il Gruppo folk, con il Carro “La Rinascita”, mentre al terzo i Vampiri con il carro “Tempi moderni 4.0 – Charlie Chaplin 1.0”Fra i gruppi estemporanei.

Tra i gruppi estemporani a vincere il primo premio sono I Pagliacci con il gruppo “Confusione al Circo, e chi circo!” , seguito da Last Minute, con il gruppo “Mama Tempio, Carrasciali in Mocassino”. Al terzo c’è Per il Viaggio con il gruppo “Cazz… Toy Story “.

Tanti i riconoscimenti e le targhe consegnati anche per gli ospiti Cambas de Linnas, le Majorettes Noise, la Banda città di Tempio e per il Comitato spontaneo di Vignola, presente con un carro in qualità di ospite. Un abbraccio collettivo ha avvolto la mamma di Daniele Pruneddu, giovane tempiese scomparso qualche anno fa, nel cui ricordo ogni anno sfilano i suoi amici più cari. L’ultima targa è stata consegnata dall’assessore alla Cultura della Regione Sardegna Andrea Biancareddu, a Franco Dalecci, premiato come maschera più originale.

Tra gli eventi del calendario di Carnevale, accanto alle sfilate dei carri, ha riscosso grande successo “Coriandoli Svizzeri”, un monologo elegante e raffinato ideato e musicato da Roberto Acciaro e scritto con Alessandro Achenza, voce protagonista del monologo. Sul palco con loro anche il corpo di ballo di Korin Podesva, formato da Gianna Franchi e Michela Putzolu, scenografie di Antonio Asara.

Così Tempio si prepara alla prossima edizione, che si terrà durante il tradizionale calendario di carnevale. “Da domani riprenderemo la nostra vita di sempre, con la soddisfazione di avere dato un bel contributo per la ripresa”, ha detto il sindaco Gianni Addis, durante la diretta televisiva.