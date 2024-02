Gli affitti a Olbia.

A Olbia prendere casa in affitto è sempre più caro. In certe zone della città i canoni di locazione raggiungono i mille euro. Lo ha rivelato il nuovo report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che mostra l’aumento dei prezzi in diverse città della Sardegna.

La città gallurese risulta essere la più cara, con quartieri che hanno prezzi proibitivi. I proprietari chiedono anche mille euro per un trilocale. Le zone più costose sono Bandinu e Tannaule, qui i canoni di locazione arrivano fino a 1.000 euro al mese.

Il report dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha evidenziato che tutte le città maggiori della Sardegna hanno registrato aumenti nei canoni di affitto. Nel primo semestre del 2023, l’aumento più elevato si è verificato nei monolocali a Sassari, con un aumento del 6,2%. A Sassari, invece, i trivani hanno registrato solo un aumento del 2,2%, mentre per i bivani l’aumento è stato del 2,2%.

Il problema degli affitti stagionali a Olbia.

Al problema degli affitti costosi a Olbia si registra anche un aumento dei contratti temporanei. I residenti si trovano penalizzati nella ricerca di immobili in locazione perché si chiedono sempre più spesso contratti stagionali, della durata di 6 mesi. La priorità di molti proprietari di case è quella di affittarli a prezzi ancora più elevati durante i mesi estivi.

Questa situazione ha creato un’emergenza abitativa nel comune di Olbia e quelli confinanti. E’ sempre più difficile trovare chi è disposto a fare un contratto annuale e poi si aggiunge il problema degli affitti in nero, che non danno alcuna garanzia al locatario, il quale può essere sfrattato con molta facilità quando l’abitazione serve per essere riaffittata durante l’alta stagione.

