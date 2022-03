I rincari sul tragetto da e per Olbia.

L’aumento del prezzo del carburante ha provocato il rincaro dei viaggi nei traghetti che da Olbia conducono a Genova. Ogni giorno la spesa si aggira a 50mila euro in più rispetto allo scorso anno.

Secondo Assarmatori, l’associazione di categoria dell’industria della navigazione, che rappresenta gli armatori italiani, dell’Unione Europea, il carburante rappresenta circa il 30% del costo di esercizio dei traghetti progettati per il trasporto con modalità di imbarco e sbarco di veicoli gommati.

Inevitabilmente si dovrà mettere mano alle tariffe e costo dei biglietti. Una scelta non procrastinabile, per scongiurare la sospensione dei servizi marittimi da e per le isole. Soprattutto in questo momento, dove gli armatori continuano ad attendere i ristori previsti in seguito all’emergenza pandemica.