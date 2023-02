Caro carburante in Sardegna, Olbia tra le città più care

Il prezzo del carburante a Olbia.

Sale ancora il prezzo del carburante in Sardegna, con Olbia che è tra le città più care per fare benzina o il diesel. Lo ha denunciato Adiconsum Sardegna, che fa sapere inoltre la mancata comunicazione da parte di molti distributori del cambio di prezzi al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

In Sardegna listini sono sensibilmente più alti rispetto alla media nazionale e il taglio delle accise fatto dal Governo Meloni sta facendo sentire i suoi effetti soprattutto nell’Isola. “Alla data odierna il gasolio in modalità servito arriva a costare 2,406 euro al litro ad Arbus, 2,319 euro/litro la benzina – spiega il presidente Giorgio Vargiu di Adiconsum Sardegna – Ad Olbia il diesel raggiunge 2,299 euro, 2,249 euro la verde. Mentre sul territorio nazionale si assiste ad una lenta discesa dei listini alla pompa, in Sardegna i prezzi rimangono ancora elevati e in ogni caso superiori alla media italiana”.

Non tutti aggiornano i prezzi.

L’associazione dei consumatori segnala atteggiamenti scorretti da parte dei titolari dei distributori in Gallura e in Sardegna. “Oltre all’andamento dei listini alla pompa, nella nostra regione molti distributori non comunicano i prezzi al Ministero così come prevede la normativa, con conseguenze sul fronte della trasparenza – prosegue Vargiu – Da tempo ribadiamo la necessità di aumentare i controlli verso i benzinai, incrementando il numero di sanzioni verso i gestori scorretti operanti in Sardegna. Questo anche per incentivare la concorrenza tra operatori e premiare le pompe sane che garantiscono correttezza ai consumatori. Gli effetti del caro-benzina sono sotto gli occhi di tutti, perché listini dei carburanti più elevati portano ad un aumento dei prezzi per una moltitudine di prodotti, e non a caso in Sardegna registriamo una inflazione superiore alla media nazionale”.