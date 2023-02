Bocciatura per Shari con la canzone di Salmo.

Delusione per Salmo a Sanremo. La canzone “Egoista” scritta per Shari è ultima nella classifica generale dei 28 artisti che si sono esibiti durante il Festival nella prima e nella seconda serata. A decretare la bocciatura del singolo in gara, la sala stampa.

I giornalisti che hanno votato le canzoni in gara durante la kermesse non hanno apprezzato la voce particolare e il testo portato dalla cantante friulana, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe anche la ragazza di Salmo. Shari è infatti 27esima, ovvero penultima nella classifica generale e 13esima – sempre penultima – nella classifica provvisoria relativa alla seconda serata. Non si sa come andrà nelle ultime due serate, ma probabilmente il televoto potrebbe ribaltare la situazione.

La classifica dei big e chi potrebbe vincere.

In linea generale, già dalla seconda serata del Festival, si ha più o meno un’idea delle canzoni più quotate alla vittoria. Primo è Mengoni, con ”Due Vite” sia nella classifica provvisoria della prima serata che in quella generale della sala stampa. Secondi sono i Colapesce e Di Martino con ”Splash”, ma uno dei singoli più quotati alla vittoria è “Made in Italy” di Rosa Chemical, che nella classifica occupa il nono posto. Al terzo posto c’è Madame con “Nel bene e nel male” e questo brano potrebbe essere il favorito per la vittoria del Festival come potrebbe esserlo Elodie con “Due”, al quinto posto della classifica generale.