La nuova Miss Italia Carolina Stramare.

Hanno portato bene le vacanze in Gallura a Carolina Stramare. La splendida ragazza lombarda, 20 anni, infatti, è stata proclamata ieri sera 80esima miss Italia. La neo Miss ha trascorso le sue vacanze prima della finalissima di Jesolo tra Porto Rotondo, Baja Sardinia e La Maddalena, immortalandone diversi istanti sul suo profilo Instagram. Alta un metro e ottanta, modella e studentessa di grafica è arrivata alla finale del concorso come Miss Lombardia in seguito ad un ripescaggio ad opera della giuria.

