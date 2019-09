Bici rubata, la solidarietà di Olbia

Una bici rubata, un appello sui social per ritrovare quello che è l’unico mezzo di trasporto a disposizione per una giovane mamma olbiese. La bici con cui tutti i giorni porta il suo bimbo all’asilo, compito che la mancanza del mezzo di trasporto rende sicuramente più complesso ed impegnativo.

Della bici nessuna traccia, ma all’appello risponde Antonio Dessì che si attiva per trovare una nuova bicicletta per la giovane mamma. Ed è così che grazie alla generosità di un noto commerciante di Olbia la madre derubata avrà una bici nuova di zecca con cui potrà ancora portare il suo bimbo in tutta comodità all’asilo.

(Visited 43 times, 47 visits today)