L’uomo è stato denunciato per il furto della sedia a rotelle.

Il furto di una sedia a rotelle dal Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia aveva destato grande indignazione tra il personale sanitario e i pazienti. Grazie alla prontezza dei carabinieri e alla segnalazione di alcune persone, il responsabile del furto è stato subito individuato e denunciato a piede libero.

Il mezzo, indispensabile per la mobilità dei pazienti dell’ospedale olbiese, è stata rinvenuta dai militari il giorno successivo e restituita al Pronto soccorso. Questa vicenda si è conclusa con la denuncia di un 60enne di origini bosniache. L’uomo è stato identificato in seguito a una segnalazione per molestie nei confronti di alcuni avventori di un locale di Olbia. I militari hanno trovato anche la carrozzina che era stata rubata il giorno prima dall’ospedale.

