”La mia casa è finita all’asta”, l’appello di una donna a Olbia

La raccolta fondi per ricomprare la casa finita all’asta a Olbia.

A Olbia una donna rischia di perdere la sua casa perché è finita all’asta. A.M, questo è il nome della 56enne che vive a Murta Maria, la quale sta lottando affinché la sua abitazione acquistata nel 2007 non sia venduta.

LEGGI ANCHE: L’ex polo dei vaccini Covid di Olbia va all’asta: prima era stato anche una concessionaria

La proprietaria dell’abitazione ha lanciato una raccolta fondi condivisa dai Blu Angels per raccogliere la cifra da raggiungere per fare un’offerta e riacquistare la sua casa. Purtroppo le vicissitudini hanno portato A.M a rischiare lo sfratto nel 2025, quando gli ufficiali giudiziali busseranno di nuovo alla sua porta.

Così la sua casa è finita all’asta per mancato pagamento. “Avevo comprato la casa nel 2007, una casa dal valore di circa 200.000 euro – spiega la 56enne -. Prima ho dato un acconto di 50mila e poi ho pagato altri 170mila euro, ma purtroppo le cambiali sono state intascate dal proprietario e così ho dovuto anche vendere la mia attività”.

La donna racconta di aver avuto problemi anche durante l’alluvione, con il ciclone Cleopatra che nel 2013 ha distrutto il suo bar. Poi la casa finita all’asta. L’unica soluzione che resta è quella di poter fare l’offerta alla banca prima che entrino gli ufficiali giudiziari per la perizia e rimessa in vendita, ma purtroppo la cifra è proibitiva e le difficoltà economiche che deve affrontare la 56enne sono tante.

“Ho contattato un consulente e un avvocato che si occupano di case all’asta – dice A.M. – per la valutazione della mia casa, che ha una parte non abitabile perché seminterrato, puntando su un valore di circa 90.000 euro. Purtroppo però non ho la cifra per poter fare l’offerta perché ho perso la mia attività a causa di questa vicenda. Ci ho messo tanto a fare questa raccolta fondi, ma spero che qualcuno di buon cuore mi aiuti“. Così A.M. ha aperto una raccolta fondi nel sito go.fundme.com per racimolare la somma e si aggrappa alla speranza di poter entrare di nuovo in possesso della sua abitazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui