Il sindaco di Golfo Aranci consegna le targhe ai soccorritori.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci ha voluto rendere omaggio a chi ha messo la propria competenza e il proprio coraggio al servizio della collettività il giorno del nubifragio che ha colpito il paese il 5 novembre scorso. In una cerimonia sentita e partecipata, il sindaco Giuseppe Fasolino ha ufficialmente premiato quanti si sono adoperati senza sosta per fronteggiare l’emergenza causata dai violenti eventi meteorologici, mettendo in sicurezza il territorio e i cittadini.

Le parole di Fasolino.

A sottolineare il profondo valore umano e istituzionale dell’iniziativa sono state le stesse parole del primo cittadino, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i protagonisti di quei concitati giorni: «Oggi abbiamo consegnato delle targhe di riconoscimento a tutti coloro che, durante l’eccezionale ondata di maltempo del 5 novembre, sono intervenuti per proteggere Golfo Aranci e la nostra comunità. Un gesto simbolico per esprimere la nostra gratitudine a tutte le Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutti i soccorritori che hanno operato con coraggio, professionalità e grande spirito di servizio. A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta Golfo Aranci, grazie di cuore!». L’evento ha rappresentato un importante momento di coesione per l’intero paese gallurese, ribadendo quanto la sinergia tra istituzioni, corpi dello Stato e volontariato sia fondamentale per superare le criticità ambientali e tutelare la sicurezza pubblica.

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