La casa va a fuoco, allarme nel centro storico di Olbia

L’incendio di una casa nel centro storico di Olbia.

Nella serata di ieri, intorno alle 22, un incendio è divampato in una vecchia casa di vicolo Lamarmora, nel centro storico di Olbia. La struttura, occasionalmente rifugio di persone senza fissa dimora, è stata avvolta dalle fiamme.

L’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco del locale Distaccamento, affiancata dal supporto della botte, è stato fondamentale per evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente e, soprattutto, per escludere la presenza di persone all’interno dell’edificio. Dopo aver messo in sicurezza l’area, gli operatori del 115 hanno dichiarato la struttura inagibile. Oltre al rischio di crollo di una parte del solaio, le condizioni igienico-sanitarie dell’edificio sono risultate pessime, rendendolo inadatto ad ogni tipo di utilizzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia, la polizia di Stato e i soccorritori del 118. Non si segnalano feriti o intossicati dall’incendio.

