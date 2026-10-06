Venti persone in una casa da soli 60 metri quadri: sgomberata a Olbia

Una casa a Olbia è stata sgomberata.

Un episodio di degrado a Olbia, con una casa da 60 metri quadri che ospitava ben 20 letti. Il provvedimento arriva subito dopo un altro dove erano state trovate 18 letti in una casa da 100 metri quadri. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato due ordinanze urgenti di sgombero per contrastare la precarietà abitativa e il sovraffollamento in città. Il provvedimento è arrivato a seguito delle verifiche condotte da Polizia locale e Asl Gallura.

Gli interventi.

Il primo intervento riguarda un appartamento di poco più di cento metri quadri che ospitava diciotto posti letto a fronte di una capienza massima di nove persone, evidenziando gravi carenze igienico-sanitarie. Il secondo provvedimento colpisce un’abitazione di meno di sessanta metri quadrati, adatta per quattro persone, nella quale sono stati trovati ben venti letti.

Queste disposizioni, inserite nel piano comunale annunciato di recente per contrastare il degrado e garantire la sicurezza, impongono lo sgombero immediato, la sanificazione dei locali tramite ditte specializzate e il ripristino delle adeguate condizioni di vivibilità entro quindici giorni. Gli immobili rimarranno inagibili fino alle successive ispezioni di verifica da parte degli organi competenti.

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