Il sindaco di La Maddalena e il turista travolto da un masso

Un turista di 62 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un masso a La Maddalena, il sindaco assicura: “Un caso isolato”. L’uomo era in spiaggia con la nipotina di 8 anni che ha vissuto da sola quei momenti drammatici. Un grosso pezzo di granito è franato sul nonno e i vigili del fuoco ci hanno messo due ore per liberarlo. Sul posto c’erano tutte le forze dell’ordine ed è stato il Comune a prendersi cura della piccola mentre il nonno veniva trasportato in ospedale a Olbia. Stamattina ha potuto riabbracciare i genitori, ma proprio oggi il cuore di suo nonno ha smesso si battere.

“Tutta la comunità di la Maddalena è vicina alla famiglia per questa disgrazia – commenta il sindaco Fabio Lai -. Non era mai successa una cosa del genere ed è difficile capire come sia potuto accadere”. Secondo le prime ricostruzioni la bimba si sarebbe arrampicata su quel masso. “Ritengo impossibile che quel blocco pesante si sia spezzato, ma faremo tutti gli accertamenti – commenta -. Domani convocherò il Coc per fare un sopralluogo con la Protezione civile e capire cosa sia successo. E, nel caso prendere provvedimenti”.

L’Adiconsum chiede controlli su tutte le coste a rischio in Sardegna. Ma a La Maddalena il granito è un padrone di casa che non ha mai tradito i suoi ospiti. “È la prima volta che succede una cosa del genere – conclude il primo cittadino dell’arcipelago -. In base alle carte da noi non ci sono zone con rischio frane, ma faremo tutti gli accertamenti possibili per fare chiarezza su questo terribile incidente”.

