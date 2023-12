Torna la casa più bella e illuminata per Natale a San Vittore

La casa più bella di Natale a Olbia.

Anche quest’anno è tornata la casa più bella e illuminata di San Vittore, frazione di Olbia. In città è ormai una tradizione quella di illuminare le proprie abitazioni con le luci di Natale. Negli ultimi anni, infatti, è una gara tra chi ha la casa più natalizia.

Queste abitazione diventano vere e proprie attrazioni, fotografate da tantissimi visitatori. Spesso questi privati vivono in zone dove le luminarie cittadine non sono presenti e questo rende ancora più bello l’intento di portare un po’ di magia del Natale in questi quartieri.

