Il caso di coronavirus nella scuola di via Vignola.

Sono 4 le classi chiuse nell’istituto di via Vignola a Olbia con quasi centinaio, tra studenti e docenti in quarantena dopo che un assistente per i bambini disabili è risultato positivo al coronavirus.

A chiudere da oggi e sino a data da destinarsi sono state le classi 4A e 2C della scuola primaria e delle sezioni B e D della scuola dell’infanzia. Come da protocolli si sta procedendo quindi alle operazioni di sanificazione degli ambienti interessati.

Sono molti i docenti in quarantena. Gli interessati, insegnanti e alunni saranno contattati dall’Ats per le valutazioni del caso.

