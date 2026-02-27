Cassonetto crolla per il vento, sfiorata la tragedia a La Maddalena

Grande spavento a La Maddalena per la caduta di un cassonetto.

Paura a La Maddalena dove un cassonetto per la raccolta rifiuti a scomparsa è improvvisamente crollato. La struttura, divelta dalle forti raffiche di vento, ha ceduto strutturalmente finendo al suolo. Fortunatamente, al momento del crollo non transitavano pedoni. Un dettaglio non da poco, data la collocazione del manufatto in un’area ad alta densità di passaggio: se l’incidente fosse avvenuto pochi minuti prima o in un orario di punta, le conseguenze per l’incolumità pubblica sarebbero state anche fatali.

Polemiche a La Maddalena.

L’episodio ha immediatamente scatenato un’ondata di indignazione tra i cittadini del paese, che ora puntano il dito sulla sicurezza delle installazioni. Il cuore della polemica riguarda la resistenza di questi nuovi arredi urbani di fronte agli agenti atmosferici, che in un’area insulare come quella maddalenina sono notoriamente intensi e caratterizzati da venti di burrasca.

Resta da accertare se il cedimento sia dovuto a un difetto di fabbricazione del singolo modulo, a un errore nella fase di ancoraggio al suolo o se le raffiche abbiano superato i limiti di tolleranza previsti in fase di progetto. Sarà sicuramente necessario un sopralluogo tecnico per stabilire se si sia trattato di un evento isolato o se occorra intervenire sull’intero lotto di recente installazione per garantire la pubblica incolumità.

I nuovi cassonetti.

Queste strutture erano state acquistate e posizionate recentemente per sostituire la precedente generazione di cassonetti, rimasti celebri per non essere mai entrati pienamente in funzione e per un deterioramento precoce che ne aveva decretato il fallimento. Questi cassonetti “a scomparsa” erano stati progettati per migliorare l’estetica dei cestini. Tuttavia la città, dopo l’incidente, si chiede se davvero queste infrastrutture sono sicure.

