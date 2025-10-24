Vento e mareggiate, allerta a La Maddalena e Caprera

Allerta meteo per vento e mareggiate a La Maddalena

L’Arcipelago de La Maddalena è in queste ore in allerta per condizioni meteo avverse con vento e mareggiate. Le autorità locali hanno diramato una serie di raccomandazioni urgenti rivolte a tutta la cittadinanza e ai visitatori, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

La principale preoccupazione riguarda i forti venti e il potenziale rischio di cedimenti strutturali o caduta di oggetti. Per questo motivo, si invita la popolazione a evitare categoricamente di camminare lungo i cigli delle banchine, una misura essenziale per scongiurare pericoli dovuti a mareggiate o scivoloni. Massima distanza anche dai cantieri, sia pubblici che privati, dai ponteggi e dai pali della luce, dove il forte vento può causare instabilità o la rottura di cavi.

Caprera sotto osservazione: pericolo caduta rami

Un’attenzione specifica è stata riservata all’isola di Caprera. Si raccomanda la massima cautela a chiunque si rechi sull’isola, poiché diversi alberi “potrebbero presentare difetti morfologici” e i loro rami risultano “suscettibili di cedimento o rottura” a causa delle forti sollecitazioni atmosferiche. Si invita a non sostare e a non camminare sotto la vegetazione.

I numeri per l’emergenza: 112 e 1530 sempre attivi

In caso di emergenza, si ricorda che il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE) è sempre attivo, garantendo una risposta rapida ed efficiente anche in condizioni critiche: il servizio funziona anche se il telefono è senza SIM, bloccato o privo di credito telefonico.

Per le situazioni di emergenza in mare, è fondamentale comporre il numero 1530, gratuito su tutto il territorio nazionale e operativo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, assicurando un pronto soccorso marittimo.

Le autorità esortano tutti i residenti e i visitatori a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite e a monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per superare questo periodo di maltempo senza registrare incidenti. La prudenza in queste ore è l’unica vera forma di protezione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui