I casting a La Maddalena.

Al via il casting a La Maddalena per il film “La vie pour de Vrai” interpretato da Dany Boon, che ne cura anche la regia.

Dany Boon è uno dei comici più popolari in Francia, è in particolare l’autore di “ Bienvenu chez les Ch’tis” di cui in Italia è stato fatto il remake intitolato “Benvenuti al Sud” interpretato da Claudio Bisio. La casa di produzione Pathe-Artemis in collaborazione con Fabula Pictures srl, effettuerà un casting aperto a tutte le persone di età compresa dai 2 ai 65 anni, presso l’ufficio turistico in via XX Settembre, 22 a La Maddalena.

Per partecipare alla selezione è necessario presentarsi nell’Ufficio nelle seguenti date:

Giovedi 21 aprile : mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle ore 14 alle 19.

: mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle ore 14 alle 19. Venerdì 22 aprile : mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle ore 14 alle 19.

: mattina dalle ore 8 alle 13 e pomeriggio dalle ore 14 alle 19. Sabato 23 aprile: mattina dalle ore 8 alle 13. e pomeriggio dalle ore 14 alle 19.

Il casting è aperto a tutte le persone di età compresa dai 2 ai 65 anni.

Tutti sono invitati a presentarsi negli orari stabiliti e con la seguente documentazione:

Fotocopie del documento d’identità,

Della tessera sanitaria,

Un codice IBAN valido per ricevere i bonifici.

Per i minori è richiesta la stessa documentazione insieme a quella di entrambi i genitori, che potrebbero essere a loro volta impiegati nelle scene. Il compenso è quello previsto dal CCNL dello spettacolo.