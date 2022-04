Un nuovo spazio per la boutique Eleventy di Porto Cervo

La boutique di Eleventy di Porto Cervo.

La boutique di Eleventy, aperta nel 2017, si trasferisce a pochi passi dalla precedente, in Piazzetta delle Chiacchiere 5 in uno spazio più grande, prestigioso ed elegante ed è il risultato di un importante progetto di restyling.

La nuova veste della boutique Eleventy prende forma in un ambiente estremamente luminoso caratterizzato da un’allure mediterranea, perfettamente in linea con l’intero mondo dei valori del brand. Materiali autentici dai colori neutri e legati al territorio come il legno, la pietra e il cemento riscaldano la location e accolgono la clientela in un’atmosfera rilassata e di classe.

La boutique di 90 metri quadrati ospita le collezioni uomo, donna e accessori. Con il restyling, lo spazio è stato ripensato come una lounge sul mare dove offrire un’esperienza di shopping immersivo che esprima lo stile di vita e la filosofia di Eleventy. Il piacere di una nuova libertà e il desiderio di attenzione verso sé stessi si respirano all’interno della nuova boutique.

Sono presenti, inoltre, le seguenti aperture estive: al Verdura Resort in Sicilia, al Capri Palace ad Anacapri e al Forte Village a Santa Margherita di Pula. A partire dal 3 maggio sarà inaugurato anche il pop-up store shoes da Harrods a Londra. “Siamo orgogliosi di poter annunciare l’apertura della nostra nuova boutique di Porto Cervo in una delle località più belle del mondo” dichiara Marco Baldassari co-founder di Eleventy e direttore creativo del menswear.