Golfo Aranci, pericoloso “gioco” sulla strada per Olbia

Golfo Aranci, ostacoli posizionati sulla strada per Olbia.

Qualche giorno fa in strada, lungo viale Marconi a Golfo Aranci, qualcuno senza scrupoli si è reso protagonista di un gesto che avrebbe potuto avere esiti tragici e irreparabili.

Non si sa ancora chi, pensando di fare qualcosa di divertente, intorno alle 14:00 ha posizionato tre transenne lungo la strada. Le transenne, non segnalate, stavano per trarre in inganno alcuni automobilisti, che raccontano di averle viste appena in tempo per sterzare ed evitarle.

Le forze dell’ordine, allertate, non ne sapevano nulla. Le transenne sono state prelevate nel vicino ponte, dove vengono utilizzate in caso di allagamenti e sistemate lungo la strada nei pressi del campo sportivo.

Sono stati gli stessi automobilisti a rimuoverle dalla strada, poi l’intervento dei barracelli per riportarli nel punto in cui erano stati prelevati. Nella zona è presente una telecamera di sorveglianza, in quel momento non funzionante.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui