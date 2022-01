Ladri a casa del velocista originario di Tempio.

Alcuni ladri sarebbe intrufolati nell’abitazione del campione olimpico Filippo Tortu, il velocista originario di Tempio Pausania, ma residente in Brianza, con lo scopo di rubargli la medaglia d’oro vinta lo scorso anno nelle olimpiadi di Tokyo 2020.

“Ieri nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato a casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo – ha affermato il campione -. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perché l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo. Non ho parole”.