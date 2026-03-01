La conclusione del progetto del cavo Unitirreno a Olbia.

I lavori del cavo Unitirreno a Olbia si sono conclusi con lo sbarco dell’infrastruttura a Genova il 4 febbraio. Il sistema collega Mazara del Vallo a Genova attraverso una dorsale di oltre mille chilometri, con punti di snodo a Roma‑Fiumicino e a Olbia. L’infrastruttura è il primo sistema Open Cable del Mediterraneo con 24 coppie di fibre ottiche ripetute e una capacità complessiva superiore ai 600 terabit al secondo.

Il collegamento approda a Pittulongu e viene instradato nel Data Center Gallura di Siportal. La struttura, progettata come nodo neutrale, ospita l’interconnessione tra la dorsale sottomarina e le reti terrestri, creando un punto di incontro strategico in Sardegna.

L’integrazione tecnologica attorno al cavo Unitirreno a Olbia.

Il cavo Unitirreno a Olbia è parte di una collaborazione strutturale tra Siportal, Open Fiber e Unitirreno. L’accordo unisce la tratta terrestre Olbia‑Fiumicino di Open Fiber con la dorsale sottomarina di Unitirreno e con la rete tecnica del Data Center Gallura. L’integrazione utilizza tecnologie DWDM e OTN per garantire alta capacità, bassa latenza e maggiore resilienza rispetto ai tracciati tradizionali.

L’hub tecnologico di Olbia opera anche come luogo di prossimità per servizi digitali avanzati. Gli operatori possono accedere a una piattaforma che riduce i tempi di risposta, aumenta la ridondanza e migliora la sicurezza dei flussi dati. Il territorio beneficia inoltre del contributo di realtà locali come Evolink, partner specializzato in cybersecurity.

Il ruolo territoriale del cavo Unitirreno.

Il collegamento sottomarino offre alla Sardegna una connessione ottimizzata verso i grandi hub italiani. La capacità supera i trenta terabit al secondo e permette di distribuire i flussi lungo percorsi alternativi per limitare i rischi di interruzione. La vicinanza tra dorsali terrestri e sottomarine rende Olbia un punto strategico nel Mediterraneo.

Ricadute economiche e prospettive per la Sardegna.

L’arrivo del cavo Unitirreno a Olbia crea nuove opportunità per il territorio. La fase realizzativa ha generato occupazione immediata, mentre la gestione della rete potrà favorire competenze tecniche e posti di lavoro specializzati nel lungo periodo. La disponibilità di una dorsale ad alta capacità rafforza inoltre l’indotto commerciale e tecnologico della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui