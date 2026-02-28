Olbia, le previsioni meteo per oggi 1 marzo 2026

Le previsioni meteo per Olbia e la Sardegna.

Le previsioni meteo per Olbia indicano, domenica 1 marzo 2026, nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno tra la minima di 9 gradi e la massima di 15 gradi, come riportano gli esperti di 3bMeteo.

Cieli molto nuvolosi o coperti.

“A Olbia nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 9 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare poco mosso”, fanno sapere i meteorologi.

Le previsioni meteo per la Sardegna.

In Sardegna l’arrivo di infiltrazioni umide interessa l’intero territorio regionale, determinando un aumento della copertura nuvolosa con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, senza tuttavia precipitazioni di rilievo.

Sul litorale occidentale la giornata si presenta spesso nebbiosa, in particolare nelle ore iniziali. Condizioni grigie interessano anche il litorale orientale e le zone interne settentrionali, dove si registrano cieli per lo più molto nuvolosi o coperti ma in assenza di fenomeni significativi. Sul versante meridionale della costa si alternano nubi sparse e schiarite, con tendenza in serata a un progressivo aumento della nuvolosità fino a condizioni molto nuvolose. Nelle aree interne meridionali prevalgono cieli coperti o molto nuvolosi, con temporanee aperture nel corso del pomeriggio. Sui rilievi si osservano nubi basse e banchi di nebbia in graduale sollevamento durante le ore diurne. La serata è attesa all’insegna di una diffusa copertura nuvolosa.

I venti soffiano deboli dai quadranti nord-orientali, con successiva rotazione verso sud-est. Lo zero termico si attesta intorno ai 2.550 metri. Per quanto riguarda i mari, il Mare di Sardegna e il Tirreno risultano poco mossi, mentre il Canale si presenta inizialmente mosso con tendenza a divenire poco mosso nel corso della giornata.

