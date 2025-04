Scavi in spiaggia a Olbia: arriva il cavo per la fibra Unitirreno

I lavori del cavo Unitirreno nella spiaggia di Olbia.

​I lavori per la posa del cavo sottomarino Unitirreno sono iniziati presso la spiaggia di Pittulongu, a Olbia, con l’obiettivo di completare l’installazione nella mattinata di giovedì 3 aprile. Sul litorale sono già in azione le ruspe per effettuare gli scavi nella sabbia bianca dell’arenile della spiaggia più amata degli olbiesi.

I lavori hanno destato qualche preoccupazione nei residenti, che hanno visto gli scavi sul lido de la Playa, anche se l’intervento sarà svolto nel rispetto dell’ambiente. Lo scorso dicembre il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aveva dichiarato con entusiasmo l’infrastruttura moderna che ”posiziona Olbia tra le città più connesse d’Italia e apre la strada a nuove opportunità per i nostri concittadini”. Nella stessa area, venti anni fa, erano stati eseguiti gli scavi per il vecchio cavo che sarà presto sostituito.

Il progetto.

Questo progetto, realizzato dalla Unitirreno Submarine Network S.p.A., prevede la creazione di una connessione ultraveloce che attraverserà il Mediterraneo, collegando Mazara del Vallo a Genova, con approdi intermedi a Fiumicino e Olbia.

Il cavo, lungo 1.030 chilometri, sarà dotato di 24 coppie di fibre ottiche, garantendo prestazioni avanzate e posizionando Olbia come un hub tecnologico strategico nel Mediterraneo. Questo risultato è frutto della collaborazione tra la società Siportal, che ospiterà il cavo nel Data Center Gallura, e l’amministrazione comunale.

”Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo del cavo sottomarino Unitirreno in Fibra ottica presso la splendida spiaggia di Pittulongu, Olbia! – ha annunciato ieri la Siportal nel suo canale ufficiale social, mostrando i lavori degli scavi sulla spiaggia -. Questo cavo sarà allacciato direttamente al Data Center Gallura di SIportal, portando un enorme incremento nella capacità di trasmissione dati per tutta la Sardegna”.

La cerimonia.

La cerimonia ufficiale per l’approdo del cavo sottomarino in fibra ottica, che collegherà la Sardegna all’Italia, si terrà giovedì 3 aprile alle ore 10:30 presso via Bora, spiaggia di Pittulongu, Olbia, alla presenza delle istituzioni e dei partner che hanno reso possibile quest’opera, illustrerà l’importanza che questo progetto riveste per l’economia e lo sviluppo del territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui