Olbia e Benetutti in lutto per Gianmario, se n’è andato a 49 anni

A Olbia l’ultimo saluto a Gianmario Soddu

Olbia e Benetutti sono unite nel dolore: le due comunità piangono la scomparsa di Gianmario Soddu, di soli 49 anni. Lascia la moglie Patrizia col figlio Elia, i genitori e i fratelli. Il lutto improvviso ha sconvolto i colleghi dell’Inps servizi di Olbia dove era ben voluto da tutti. “Aveva una battuta per tutti e sempre sorridente, molto generoso – ricordano i colleghi -. Davvero un bravo ragazzo di altri tempi. Siamo tutti sotto choc perché lavoriamo in smart working ma nella chat di servizio venerdì ha scritto ‘Ciao, a lunedì‘. Una tristezza infinita”.

La parrocchia Sant’Elena di Benetutti ha diffuso la notizia ai fedeli della scomparsa di Gianmario “figlio del benetuttese Umberto Soddu“. Il parroco spiega: “I familiari mi chiedono di mettere la comunità al corrente di questo lutto. Accompagniamo con la preghiera questo nostro fratello all’incontro con il Padre Celeste”.

Ai colleghi aveva dato appuntamento per lunedì, ma nessuno avremmo mai potuto immaginare che l’incontro sarebbe stato in chiesa per il suo funerale. L’ultimo saluto sarà domani, 2 marzo, alle 15.30 alla chiesa de Le Salette, partendo dalla casa funeraria la Pax-Braccu in via Bazzoni Sircana 13/D.

