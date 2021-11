Celebrità che hanno lavorato come escort prima di diventare famose

Anche se sembra assurdo, prima di diventare famoso nel mondo della musica o ad Hollywood, molte celebrità hanno precedentemente svolto il lavoro di escort Torino. Mentre alcuni ammettono di farlo, altri negano questo argomento tabù.

Channing Tatum non è l’unica celebrità che vendeva il suo corpo sexy per il sesso. Da Brad Pitt a Lady Gaga e Mark Consuelos di Riverdale, potresti rimanere sorpreso da alcune delle celebrità in questa lista. Alcuni di loro hanno esercitato questa professione per alcuni anni, altri hanno fornito solo servizi sessuali in strip club attraverso danze erotiche o addirittura prostituzione.

Cardi B ammette persino di essere diventata famosa grazie alla sua carriera di spogliarellista in un video diventato virale.

Ecco alcune delle celebrità di oggi che hanno lavorato come escort in passato:

Cardi B – ha iniziato la sua carriera nello strip all’età di 18 anni, in un club, ma il rap ha suggerito che si fermasse tre anni dopo e continuasse la sua carriera nella musica. Ma lo streaptease l’ha aiutata a mantenersi, a pagare le bollette e ad avere una vita dignitosa.

Chris Pratt – prima di diventare un supereroe nei film e un attore famoso, ha lavorato come spogliarellista, vivendo in un furgone ad Hama. “Mi è sempre piaciuto spogliarmi. Ero molto libero, quindi ho pensato ‘posso essere pagato anche io'”, ha detto. Tuttavia, ha ammesso di non essere il miglior ballerino.

Lady Gaga –

Prima di diventare la famosa cantante pluripremiata

che tutti apprezziamo, era una ballerina in un club nella parte orientale di Manhattan. Recentemente ha detto che “ho guadagnato più soldi della cameriera“, riconoscendo che era solita “andare in pensione” con alcuni clienti.

Blac Chyna – Prima di diventare una star della realtà e un imprenditore, Blac Chyna ha iniziato come spogliarellista nel famoso club King of Diamonds a Miami. In effetti, avrebbe incontrato il padre di suo figlio e l’ex fidanzato Tyga mentre lavorava lì. Durante un video di Facebook Live del 2016, Chyna ha detto che probabilmente sarebbe ancora una spogliarellista se avesse fallito a Hollywood. “Probabilmente sarei ancora nello strip club”, ha detto a un fan. “Lo tengo solo reale. Non posso fare nient’altro“.

Brad Pitt –

Anche se può sembrare sorprendente

Sembra che il famoso attore si spogliasse durante il college all’Università del Missouri. L’attore faceva parte di un club maschile chiamato Dancing Bares, che ballava per i loro studenti di compleanno. Uno degli amici di Pitt ha anche rivelato che una volta ha eseguito una coreografia di danza con un sedere nudo e cuscini in testa per una ragazza che aveva appena compiuto 21 anni.

Amber Rose – La curatrice ha ammesso alla rivista Cosmopolitan di essersi spogliata da quando aveva 15 anni, ma ha subito capito che non poteva continuare a farlo. Ha riprovato a 18 anni e ha continuato a lavorare come escort fino a 25 anni: “Ero giovane, bella, ero sul palco, non mi vergognavo davvero del mio corpo“.

Pertanto, chiunque può avere una fase della vita in cui è una escort e nel tempo trova il suo vero scopo nella vita. L’importante è non vergognarsi affatto di quello che sei e di quello che fai.