Riqualificato il parcheggio di Arzachena.

Il parcheggio del palazzo comunale ad Arzachena è stato riqualificato. I lavori di manutenzione, che arrivano dopo 15 anni, fanno parte di un progetto comunale di miglioramento del patrimonio viario.

Con l’intervento è stata completata la connessione tra la parte a monte e quella a valle di via Petrarca. La riqualificazione include anche la riorganizzazione del sistema di raccolta delle acque bianche, l’installazione delle cordonate laterali in cemento e la realizzazione dei gradini e della rampa di accesso per disabili agli uffici comunali.

Per la realizzazione dei lavori, il il Comune ha investito 67mila euro per garantire una viabilità più sicura e un maggiore decoro urbano per l’intero quartiere. Ora manca solo la segnaletica, che segnerà la conclusione del cantiere. L’iniziativa è stata curata dall’ufficio Lavori Pubblici di Arzachena su proposta dell’assessore Fabio Fresi nell’ambito del progetto generale di miglioramento del patrimonio viario comunale.