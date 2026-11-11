Censimento della popolazione, rilevazioni in corso a Olbia

Il censimento della popolazione a Olbia.

È entrato nel vivo a Olbia il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, un’indagine che dal 2018 viene effettuata ogni anno e che consente di raccogliere informazioni aggiornate sulla composizione della popolazione e sulle caratteristiche del territorio.

La rilevazione coinvolge oltre un migliaio di famiglie.

La rilevazione di quest’anno coinvolge un campione di circa 1.130 famiglie. Non sono più previsti questionari cartacei: la procedura si svolge in parte attraverso il web e in parte mediante interviste dirette effettuate dal personale incaricato dall’Ufficio Comunale di Censimento. Gli operatori, riconoscibili grazie all’apposito tesserino e dotati di tablet, saranno impegnati nelle attività sul territorio fino al 23 dicembre 2026.

L’appello del sindaco alla collaborazione.

“Questa fase è fondamentale per determinare la popolazione legale del Comune e contare la popolazione del territorio – afferma il sindaco Settimo Nizzi -.Il censimento da decennale è diventato annuale e fornisce i dati di base per intervenire efficacemente sulla soddisfazione dei bisogni delle famiglie, programmare e gestire i servizi sul territorio. È davvero importante che i cittadini collaborino in questo importante processo”.

Numeri e contatti per informazioni.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, telefonando ai numeri 0789/52265, 52266, 52019, 52141 e 52291. È inoltre disponibile l’indirizzo e-mail [email protected].

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