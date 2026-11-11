Sabato 14 novembre l’attore e comico sarà protagonista al Teatro Nelson Mandela con la Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio

Massimo Lopez arriva a Santa Teresa Gallura con il suo spettacolo tra musica, comicità e ricordi. L’appuntamento è per sabato 14 novembre alle 21 al Teatro Nelson Mandela, dove l’attore e comico porterà in scena il Massimo Lopez Show, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. La serata rientra nella Stagione di Prosa 2026-2027 organizzata dal CeDAC Sardegna, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santa Teresa Gallura, della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo attraversa diversi momenti della carriera dell’artista, alternando racconti personali, imitazioni e grandi classici della musica internazionale. Lopez si cimenta anche nel repertorio swing americano, con brani resi celebri da interpreti come Frank Sinatra, mettendo in campo le sue qualità di cantante e la voce da crooner che accompagna da tempo la sua attività teatrale. Sul palco, il pubblico ritroverà anche il suo talento comico e la capacità di passare da un personaggio all’altro. Tra aneddoti, episodi curiosi e imitazioni di volti celebri, il Massimo Lopez Show costruisce un percorso tra teatro, musica e cabaret, nel quale l’artista dialoga direttamente con gli spettatori e ripercorre alcune tappe della propria storia professionale.

Dal teatro al successo del Trio

Formatosi alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, Massimo Lopez ha debuttato a teatro nel 1975 con Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, per la regia di Luigi Squarzina, accanto a interpreti come Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi. Nel corso degli anni ha lavorato con importanti registi e compagnie, partecipando a spettacoli tratti dalle opere di Ibsen, Molière, Goldoni e Carlo Gozzi.

La notorietà presso il grande pubblico è arrivata soprattutto con il Trio, formato nel 1982 insieme a Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Dopo l’esordio radiofonico con Helzapoppin su Radio2, i tre artisti hanno conquistato la televisione con programmi come Tastomatto, Domenica in e Fantastico 7, diventando protagonisti di una stagione particolarmente fortunata della comicità italiana. Il sodalizio ha portato il Trio anche sul palco del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato in tre occasioni, nel 1986, 1987 e 1989. Tra gli appuntamenti più popolari della loro carriera figura anche la parodia televisiva dei Promessi Sposi, trasmessa da Rai1 e seguita da milioni di spettatori. Dopo lo scioglimento del gruppo, a metà degli anni Novanta, Solenghi, Marchesini e Lopez hanno continuato a collaborare occasionalmente, tornando insieme in televisione nel 2008 con Non esiste più la mezza stagione, in occasione dei 25 anni del Trio.

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