Al cimitero Su Lizzu di Olbia arriva la Panchina della Gentilezza

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11 Novembre 2026

di Pietro Serra

La Panchina della Gentilezza al cimitero Su Lizzu di Olbia.

Non solo un luogo dedicato al ricordo di chi non c’è più, ma anche uno spazio capace di offrire accoglienza, ascolto e un momento di serenità a chi affronta il dolore della perdita. È con questo spirito che il cimitero Su Lizzu di Olbia si prepara a inaugurare la Panchina della Gentilezza, un progetto che punta a trasformare un luogo della memoria in un ambiente sempre più attento alle persone. Su Lizzu, dal 12 giugno 2024, è il primo Cimitero Gentile d’Italia. Il progetto si inserisce negli impegni sottoscritti attraverso il Manifesto del Cimitero Gentile, con l’adesione al Movimento Italia Gentile, ideato da Daniel Lumera e promosso da La Lumera Odv nell’ambito dell’International Kindness Movement.

La nuova panchina avrà anche una particolare caratterizzazione artistica. Saranno infatti gli studenti dell’Istituto Amsicora a occuparsi della sua personalizzazione, accompagnati nel lavoro dal professor Ciro Punzo. A completare l’installazione ci saranno due Qr Code, attraverso i quali i visitatori potranno accedere a un’introduzione e a una meditazione guidata sulla gentilezza, curate da Daniel Lumera e accompagnate dalle musiche di Emiliano Toso.

L’obiettivo è offrire a chi visita il cimitero la possibilità di fermarsi, concedersi una pausa e trovare uno spazio di raccoglimento anche attraverso una pratica di meditazione. “Vogliamo che il nostro cimitero non sia soltanto un luogo della memoria, ma anche uno spazio di accoglienza e serenità – afferma Caterina Sotgia, direttrice di Asco -. Questa panchina nasce per prendersi cura anche di chi resta: la gentilezza non cancella il dolore, ma può aiutare a ritrovare, anche solo per qualche minuto, un po’ di pace nel cuore”.

L’iniziativa punta inoltre a coinvolgere le nuove generazioni, riconoscendo alla scuola un ruolo importante nella diffusione di valori come il rispetto, l’attenzione e la solidarietà. “Il coinvolgimento dei giovani rende questa iniziativa ancora più significativa – dichiara Simonetta Lai, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Olbia -. Educare alla gentilezza significa costruire una comunità più attenta, solidale e capace di prendersi cura degli altri”.

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