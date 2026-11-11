Il rapimento di Farouk Kassam, i retroscena della Costa Smeralda

I retroscena sul rapimento di Farouk Kassam.

Il sequestro di Farouk Kassam avvenuto in Costa Smeralda nel 1992 torna in televisione con una storia che, a distanza di oltre trent’anni, conserva ancora zone d’ombra e interrogativi senza risposta. Da lunedì Rai 1 trasmetterà 177 giorni, il rapimento di Farouk, la produzione dedicata al drammatico sequestro del bambino, rapito in Sardegna e tenuto prigioniero per quasi sei mesi. In vista della messa in onda, la vicenda è stata ripercorsa ieri sera da Bruno Vespa a Porta a Porta, con la testimonianza dello stesso Farouk e il racconto di alcuni passaggi rimasti impressi nella memoria di chi seguì quelle giornate. Tra i momenti più importanti della trasmissione, il ricordo della prima notizia della liberazione, anticipata proprio grazie a una rete di contatti che coinvolgeva Graziano Mesina. Fu Bruno Vespa, all’epoca direttore del Tg1, ad autorizzare un’edizione straordinaria del telegiornale dopo aver ricevuto la notizia.

La notizia della liberazione e lo scoop del Tg1.

La ricostruzione è partita dai contatti tra Graziano Mesina e Antonello Zappadu, che a sua volta conosceva il giornalista Pino Scaccia. Attraverso questa rete di conoscenze arrivò l’informazione sulla liberazione di Farouk Kassam, poi comunicata al Tg1. Una scelta che, come ha ricordato Vespa, provocò anche reazioni contrariate. La polizia non gradì che la notizia fosse stata diffusa prima delle comunicazioni ufficiali e anche all’interno della Rai non mancarono le polemiche. Il direttore del telegiornale, anziché ricevere complimenti per aver anticipato gli altri, si sentì dare dello “scoopista” da un dirigente dell’azienda.

I 177 giorni di prigionia e il taglio dell’orecchio.

A raccontare direttamente il peso di quell’esperienza è stato Farouk Kassam, che ha ricordato le condizioni in cui si trovava dopo mesi di prigionia. Una volta libero, ha spiegato, era talmente debilitato da non avere praticamente più le forze. Tra i ricordi più terribili resta quello del taglio dell’orecchio, una delle pagine più crudeli del sequestro. I rapitori utilizzarono ghiaccio secco e Farouk ha raccontato di aver avvertito il battito del proprio cuore durante quei momenti drammatici. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche il giornalista Marco Corrias, che ha richiamato l’attenzione sugli aspetti della vicenda che non hanno mai trovato una ricostruzione definitiva sul piano giudiziario.

Il riscatto da 5 miliardi e i soldi mai ritrovati.

Uno dei capitoli ancora avvolti dal mistero riguarda il denaro che sarebbe stato destinato alla liberazione del bambino. Si era parlato di un riscatto da 5 miliardi, con un percorso che avrebbe dovuto coinvolgere un ufficio a Olbia e successivamente don Luigino Monni. Il meccanismo prevedeva che i soggetti coinvolti ricevessero il via libera per consegnare il denaro soltanto dopo aver avuto la certezza dell’avvenuta liberazione di Farouk. Ma proprio sulla sorte di quei soldi restano domande pesanti. Una parte del denaro sarebbe stata sottratta e, ancora oggi, non è chiaro dove sia finita. Nel corso della ricostruzione è stato ricordato che qualcuno si sarebbe impossessato dei soldi, senza che sia mai stato possibile chiarire definitivamente chi li abbia presi e quale sia stata la loro destinazione.

L’appello del Papa e le parole della madre.

Durante i 177 giorni di prigionia non mancarono gli appelli pubblici per ottenere la liberazione del piccolo. Anche Papa Giovanni Paolo II intervenne chiedendo che Farouk fosse restituito alla sua famiglia. Particolarmente toccante fu il messaggio lanciato dalla madre del bambino, che dalla chiesa di Orgosolo si rivolse alle madri, chiedendo aiuto e facendo leva sulla sensibilità di tutte le donne di fronte al dramma di un figlio rapito.

Il ritorno in Sardegna e una ferita che non si è rimarginata.

A distanza di tanti anni, Farouk non ha dimenticato quanto accaduto e non ha intenzione di perdonare i suoi rapitori. Durante la trasmissione ha ribadito di non volerli incontrare, mantenendo una distanza netta da chi gli ha provocato una sofferenza così profonda durante l’infanzia. Oggi lavora nel settore immobiliare a Dubai, ma il legame con la Sardegna è rimasto. È tornato nell’Isola anche una decina di giorni fa e ha raccontato che gli piacerebbe rivedere la grotta in cui venne tenuto prigioniero. Questa volta, però, vorrebbe tornarci con lo sguardo e la consapevolezza dell’adulto, dopo aver conosciuto per tutta la vita il peso di ciò che accadde quando era soltanto un bambino.

La nuova produzione televisiva riporta così al centro una delle pagine più dolorose della cronaca gallurese. “177 giorni, il rapimento di Farouk” andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì, ripercorrendo una vicenda che ha segnato profondamente una famiglia e l’intera Sardegna e sulla quale, ancora oggi, rimangono domande senza risposta.

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