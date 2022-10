Il centesimo compleanno di Domenica Mureddu a Badesi.

Il 2 ottobre è una giornata da ricordare per Badesi. La signora Domenica Mureddu compie 100 anni e, in questa grande ed unica occasione, la direttrice dell’ufficio postale del paese Sonia Oggiano, anche a nome del direttore provinciale Marcello Lepuri, le ha voluto rendere omaggio, con una breve e cordiale visita presso l’abitazione in cui risiede, nel corso della quale è stato consegnato alla neo-centenaria un attestato, in ricordo di questa importante giornata.

Alla piccola cerimonia hanno presenziato, oltre alla signora Domenica e alla direttrice, alcuni membri del coro “Badus” di Badesi, che ha eseguito alcuni canti in onore della neo-centenaria, amante del canto, e i figli della signora Mureddu. Tra questi, particolarmente orgogliosa dell’omaggio, visto il suo ruolo di operatrice di sportello presso il locale ufficio postale, la figlia Carmela, prossima alla pensione.

Nel testo della pergamena i sentiti auguri per i cento anni compiuti: “Gentilissima Signora Domenica, nel giorno del suo centesimo compleanno, Poste Italiane le porge i suoi migliori auguri per questo importante traguardo raggiunto. Badesi, 2 ottobre 2022″.

Al termine della piccola ma intensa cerimonia, la signora Mureddu ha ringraziato la direttrice dell’ufficio postale con un sorriso e ha dato appuntamento a tutti i presenti per il prossimo anno.

Nata ad Aggius il 2 ottobre 1922, madre di 6 figli, la signora Domenica si è occupata della conduzione delle attività domestiche, svolgendo il ruolo di mamma a tempo pieno.