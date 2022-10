L’addio alle mascherine anche in Gallura.

Da ieri, anche in Gallura, sono cadute le ultime restrizioni dettate dalla pandemia da coronavirus. Niente più mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto, ad esempio bus, metro, tram, treni e traghetti, mentre per gli aerei che partiranno dall’aeroporto Olbia – Costa Smeralda continua a restare una scelta. Gli stessi obblighi sono caduti anche dentro gli ospedali, gli ambulatori medici e le residenze sanitarie assistenziali, ma fino al 31 dicembre servirà il Green Pass per accedere come visitatori nei reparti di degenza.

Le ultime restrizioni.

Da martedì 1 novembre, salvo cambiamenti in corso d’opera, dovrebbero terminare i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro. Addio dunque alle mascherine quando non è possibile il distanziamento e fine della misurazione della temperatura all’ingresso. A decidere su eventuali misure e inasprimenti sarà il nuovo governo che, come affermato in campagna elettorale, restano improbabili.