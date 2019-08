Centinaia di ettari bruciati nell’incendio a Buddusò: ancora in corso lo spegnimento

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’agro del comune di Buddusò località “Su Campu”, dove stanno intervenendo 5 elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela,Limbara,Bosa,Fenosu oltre a 3 canadair appartenenti alla flotta aerea nazionale di stanza ad Alghero, Genova e Napoli.

Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora dirette dal Corpo forestale della stazione di Buddusò coadiuvata da numerose squadre della macchina regionale antincendio. L’incendio ha bruciato a causa del forte vento, alcune centinaia di ettari di pascoli e sughereta.

Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in atto e continueranno per le prossime ore. La sala operativa del Corpo forestale sta organizzando l’invio della colonna mobile per garantire il presidio notturno delle squadre al fine di arginare l’incendio.

