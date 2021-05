L’apertura dei centri commerciali nel weekend.

L’apertura dei centri commerciali il week end è stato un altro segnale di un ritorno alla normalità anche Olbia per la Gallura.

A molti mancava il giretto per passare qualche ore tra le vetrine. Altri definiscono l’apertura quasi una necessità perché, anche se è vero che comunque si poteva fare la spesa alimentare, per molti il sabato e la domenica restano gli unici due giorni liberi per fare acquisti di altro tipo.

Parcheggio esterno e al coperto quasi al completo al Centro commerciale Olbia mare. Ed è così che molti ne approfittano per fare la spesa mentre altri, complice l’estate che si avvicina, iniziano già a buttarsi avanti nei negozi di abbigliamento e accessori.

Ma sono un po’ tutte le attività a beneficiare della riapertura. I corridoi del centro commerciali si sono riempiti, ma fino ad ora non si sono registrate file per entrare o situazioni troppo affollate.

