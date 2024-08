Black out di ore nel centro di Olbia, mazzata per bar e ristoranti al buio

Disagi per i commercianti nel centro di Olbia.

Nella serata di mercoledì 31 luglio, il centro storico di Olbia ha vissuto un blackout di oltre quattro ore, provocato da un problema di sovraccarico. Stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, la cabina elettrica di via Catello Piro ha subito un guasto, con conseguente incendio, lasciando senza luce abitazioni, hotel, ristoranti, bed & breakfast e bar nelle vie Garibaldi, Romana, Olbia e Cavour.

Il blackout ha avuto gravi ripercussioni sugli esercenti e sugli albergatori. Da tempo il centro storico sperimenta regolarmente interruzioni di corrente a causa di sovraccarichi, un problema che persiste da quattro anni.

Diversi i commercianti e albergatori che hanno espresso disagi per le conseguenze di questo black out e le continue interruzioni, inaccettabili nonostante le spese elevate per l’energia. Recentemente erano stati effettuati alcuni lavori sugli impianti, ma la luce è mancata sia il 30 luglio che il giorno seguente. Interventi, infatti, che non hanno risolto il problema, con danno economici elevati nell’unica stagione dove la maggior parte delle attività ha i maggiori guadagni. Gli esercenti stanno valutando la possibilità di avviare una class action per ottenere un risarcimento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui