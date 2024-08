Vigili del fuoco in campo per proteggere le spiagge di San Teodoro e Budoni

Spiagge sicure a San Teodoro e Budoni.

Nella mattinata del 31 luglio, è iniziata l’edizione 2024 del servizio spiagge sicure, promosso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con il patrocinio dei Comuni di San Teodoro e Budoni. Questo servizio, giunto al quarto anno, è stato inaugurato presso i porti di Puntaldia e Porto Ottiolu.

I Vigili del Fuoco, equipaggiati con un battello pneumatico motorizzato e una moto d’acqua con barella galleggiante, insieme a cinque unità specializzate nel soccorso acquatico per ciascuna Base Operativa, pattuglieranno le coste dei due comuni. Le aree di intervento copriranno il tratto da “Matta e Peru” a “Porto Ottiolu” per Budoni e da “Costa Caddu” fino a “Capo Petrosu” per San Teodoro, per rispondere a richieste di soccorso e altre esigenze.

Alla cerimonia di avvio, tenutasi questa mattina presso i porti, erano presenti Rita Deretta e Antonio Addis, Sindaci di San Teodoro e Budoni rispettivamente, insieme al Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino, e al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Primo Dirigente ing. Giampaolo Lampis.

Questo rafforzamento dei presidi costieri si affianca alla campagna “Mare Sicuro” della Guardia Costiera, attiva da oltre 30 anni per garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e subacquei durante l’estate. L’iniziativa rientra in una strategia di interoperabilità tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mirata a rafforzare la collaborazione e il supporto reciproco tra le amministrazioni dello Stato.

I Vigili del Fuoco saranno impegnati fino al 31 agosto nel potenziare le operazioni di soccorso a mare, supportando le attività di Search and Rescue coordinate dalla Guardia Costiera, e fronteggiando anche le sfide legate agli incendi boschivi nelle aree naturalistiche di pregio.

