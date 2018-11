Cgil, Cisl e Uil a Olbia per analizzare la Legge di Bilancio

L’incontro il primo dicembre.

Cgil, Cisl e Uil della Gallura analizzano la Legge di Bilancio per il 2019 attualmente in discussione in Parlamento e per la quale la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per eccesivo ricordo al debito. L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato il 1 dicembre alle 10 nei locali della scuola superiore Ipia di Olbia.

I tre sindacati confederali passeranno al vaglio il testo della Legge di Bilancio (l’ex Legge Finanziaria), composto da 108 articoli, indicando quali sono i punti critici per i lavoratori, le famiglie e le aziende e quali i punti che dovrebbero essere migliorati per avere maggiore equità e maggiore sviluppo. In particolare CGIL, CISL e UIL spiegheranno quali possibili ricadute negative potrebbero avere alcuni provvedimenti – sulla sanità, la scuola, il lavoro – per l’economia e la società della Gallura.

I lavori saranno aperti da Luisa Di Lorenzo, segretario generale della Cgil Gallura. Le conclusioni sono affidate a Ignazio Ganga, segreteria nazionale della Cisl.

(Visited 26 times, 26 visits today)