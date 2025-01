Addio a un’edicola storica di Olbia: “Nessuno l’ha comprata”

Chiusa l’edicola di viale Aldo Moro a Olbia.

Oggi al posto dell’edicola di viale Aldo Moro, a Olbia, c’è un marciapiede vuoto. Quella di Domenica Serra, proprietaria dell’attività, recentemente andata in pensione, è stata una delle più storiche edicole, un luogo a cui tantissimi olbiesi erano affezionati.

Ieri, infatti, quando le macchine caricavano via lo storico chiosco, tanti hanno rievocato la nostalgia di quei tempi in cui ogni mattina si recavano nell’edicola dei Serra ad acquistare il loro giornale preferito, ma hanno fatto gli auguri alla proprietaria per il suo meritato riposo.

”Dopo tantissimi anni era giusto che io andassi in pensione – spiega la proprietaria – E’ stato un capitolo della nostra vita molto importante ma avrebbe avuto una fine, dai miei genitori, da me, dalle mie sorelle, mia nipote, mia figlia che ne hanno fatto parte nel corso degli anni un attività di famiglia”.

L’edicola era in vendita qualche mese fa e, infatti, nessuno si aspettava che l’edicola di viale Aldo Moro non ci fosse più. “Purtroppo non siamo riusciti a vendere – dichiara Serra -. A malincuore e mia figlia abbiamo preso questa decisione ma fiduciose del fatto che sia un nuovo inizio. Per me, per la mia pensione e per mia figlia, per quello che desidererà fare; ci rimarranno nel cuore tutti i clienti e tutta Viale Aldo Moro che sono sempre stati come casa per noi. I miei clienti li porto nel cuore”.

Sempre meno edicole a Olbia.

Ma quella di viale Aldo Moro non è la prima edicola che chiude i battenti. In città in pochi anni sono sparite quattro chioschi. Ha chiuso l’edicola di piazza Regina Elena, così come quella di Corso Vittorio Veneto. Poi quella di via Roma, vicino alle case popolari. Stesso destino qualche anno prima anche per l’edicola di viale Principe Umberto. Attività che chiudono perché pochi le vogliono acquistare, a causa della crisi dell’editoria e dei giornali.

